Bozyazı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, şehitlerimizin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dua etti. Vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinlikle, öğrencilere milli ve manevi değerlerin kazandırılması, şehitlerimizin emanet ettiği vatanın kıymetinin bilinmesi hedeflendi.

Okul müdürü Lütfi Yılmaz, bu tür etkinliklerle öğrencilerde şehitlerimize duyulan saygı ve vefa bilincini canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.