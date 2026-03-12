Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Gençlik Kampında düzenlediği etkinlikte çocuklar, aileleri ve huzurevi sakinleri bir araya geldi. Üç kuşağı buluşturan etkinlikte doğayla iç içe keyifli anlar yaşanırken, çocukların huzurevi sakinlerine çiçek hediye etmesi duygusal anlara sahne oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projeler, vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı, 7'den 77'ye herkese hitap eden etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Doğayla iç içe ortamı ve düzenlenen renkli aktivitelerle dikkat çeken kamp, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Doğanın içinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar çeşitli etkinliklerle günün keyfini çıkardı.

Üç kuşağı bir araya getiren anlamlı gezi

Büyükşehir Belediyesinin Yenice Yaşar Bayboğan Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ve aileleri ile Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri Tarsus Gençlik Kampında mutlu bir gün geçirdi. Çocuklar kamp alanında kurulu oyun alanlarında ve Survivor parkurunda gönüllerince eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Parkurda yarışıp oyunlar oynayan çocuklar, şarkılar eşliğinde dans ederek günün tadını çıkardı.

Çocuklar büyükleri için çiçek topladı

Aileler doğanın temiz havasında ateş başında sohbet ederken, huzurevi sakinleri de Tarsus Doğa Parkında keyifli bir gezi gerçekleştirdi. Katılımcılar ayrıca golf arabalarıyla kamp alanını gezip Tarsus Gençlik Kampının doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte duygusal anlar da yaşandı. Çocuklar, kamp alanında doğadan topladıkları çiçekleri Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinlerine hediye etti. Çocukların bu anlamlı jesti huzurevi sakinlerini duygulandırdı. Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen bu anlamlı buluşma, hem çocuklara hem de yaş almış vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

'Üç kuşağı bir arada görmek bizim için çok keyifli oldu'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, güzel ve hareketli bir gün geçirdiklerini belirterek, 'Üç kuşağı bir arada görmek bizim için çok keyifli oldu. Huzurevi sakinlerinin de küçüklerle bir araya gelmesi güzeldi, duygulandıran bir ortam oldu. Tarsus Gençlik Kampı orman içerisinde bir yer. Günlük olarak halkın randevuyla yararlanabildiği bir yer. Burada çocuk oyun alanlarımız mevcut. Doğa içerisindeki yaptığımız bütün çalışmalar psikolojik olarak olumlu etkiliyor. Bunun için buraya çok sayıda gezi düzenleyip insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Herkes de çok memnun kalıyor. Biz de onlar da kendilerini iyi hissediyorlar. Gerçekten herkese bir tatil ruhu yayılıyor' dedi.