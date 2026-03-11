Mersin'in Akdeniz ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere yataklarında düzenleme ve zarar gören yollarda güçlendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından özellikle kırsal mahallelerde oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli tedbirler aldı. Ekipler, bir yandan yağışlar nedeniyle çöken veya zarar gören yolları yenilerken, diğer yandan dere ve akarsu yataklarında genişletme ve güçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda personel ve iş makinesiyle özellikle sağanak yağışlardan etkilenen kırsal bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce farklı mahallelerde yağışlar sonucu zarar gören yol ve menfezleri onararak ulaşıma açan ekipler, son olarak Bağcılar İhsaniye (Melemez) Mahallesi'nde sağanakta çöken yolda güçlendirme ve yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca dere, çay ve akarsu yataklarının çevresine taş duvarlar örülerek yükseltilip güçlendiriliyor. Dere yataklarının düzenlenmesiyle birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden taşkın riskinin azaltılması hedeflenirken, tarım arazileri ve seraların su altında kalmasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, inşa edilen istinat ve kademe duvarları sayesinde sağanak yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarının büyük ölçüde önleneceğini, dere yataklarının yanından geçen yol ve güzergahlarda oluşabilecek heyelan riskinin de azaltılacağını belirtti.

Ekipler ayrıca, sel sularının taşıdığı malzemeler nedeniyle daralan dere yataklarını iş makineleri yardımıyla genişleterek suyun daha rahat akmasını sağlamayı hedefliyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören yolların yenilenmesi ile dere ve akarsu yataklarında taş duvar, istinat ve kademe duvarı yapımı ile ıslah çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.