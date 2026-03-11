Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde varis tedavisinde modern bir yöntem olan RadyoFrekans (RF) Ablasyon işlemi ilk kez başarıyla uygulandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Oğuzhan Semercioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede önemli bir yeniliğin hayata geçirildiğini duyurdu.

Semercioğlu, varis hastalığının tedavisinde kullanılan kapalı yöntem RadyoFrekans (RF) Ablasyon işleminin hastanede ilk kez başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bu yöntemin hastalar için önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Açıklamasında modern yöntem sayesinde hastaların daha az ağrı yaşadığını ve iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu vurgulayan Semercioğlu, 'Bugün hastanemizde bir ilki gerçekleştirdik. Varis hastalığının tedavisinde kullanılan kapalı yöntem RadyoFrekans (RF) Ablasyon işlemini ilk kez başarıyla uyguladık. Hastalar için daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme imkânı sunan bu yöntemi inşallah artık hastanemizde uygulayacağız.' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, RF Ablasyon yönteminin klasik ameliyatlara göre daha konforlu bir tedavi sunduğunu ve hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini belirtiyor.