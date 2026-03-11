Mersin'de jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 35 adet tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yaparak define arayanlarla yönelik Tarsus ilçesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına bir şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 adet sikke, 35 adet tarihi obje, 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Şüpheli ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.