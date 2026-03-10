Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye bünyesinde açılan tenis kursu, çocuk ve gençleri sporla buluştururken yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren tenis kursu, her yaştan sporseveri bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor. Disiplinli antrenman programı, deneyimli eğitmen kadrosu ve güçlü altyapısıyla dikkat çeken kurs, ilçede tenis sporuna olan ilgiyi artırıyor.

Kursta şu anda 45 sporcu haftanın 6 günü düzenli olarak eğitim alıyor. Çocuklardan gençlere kadar geniş bir yaş aralığındaki sporcular, hem fiziksel gelişimlerini destekleyen hem de rekabetçi spor kültürünü kazandıran bir eğitim programından geçiyor.

Turnuvalarda dereceler elde edildi

Kursiyerler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle de dikkat çekiyor. Sporcular, geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında il genelinde önemli başarılar elde etti. Turnuvada erkekler kategorisinde 2'ncilik, kadınlar kategorisinde ise 3'üncülük kazanan sporcular, kursun başarısını ortaya koydu.

Spor lisesi ve üniversite öğrencileri de katılıyor

Tenis kursuna spor liselerinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de katılıyor. Bu durum kursun hem profesyonel spor gelişimi hem de akademik spor eğitimi açısından önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

Kursa katılan sporcular, burada hem spor yapmanın hem de yeni arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.

'Gençlerimizi spora yönlendirmeye devam edeceğiz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin sporla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Şener, sporun gençlerin fiziksel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, 'Akdeniz Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda birçok branşta ücretsiz spor kursları düzenliyoruz. Tenis kursumuz da bu çalışmalarımızın önemli bir parçası. Burada eğitim alan gençlerimizin turnuvalarda elde ettiği başarılar bizleri ayrıca gururlandırıyor' dedi.

Spor kurslarının disiplin, özgüven ve sosyal gelişim açısından da önemli katkılar sağladığını ifade eden Şener, spora ilgi duyan tüm vatandaşları belediyenin spor faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri ise tenis başta olmak üzere birçok branşta açılan kursların yıl boyunca kayıt almaya devam ettiğini bildirdi.