Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA), kentin kültür, sanat ve sosyal projelerinin ortak akılla planlanmasına katkı sunuyor.

Mersin ve Tarsus'un kültürel birikimini geliştirmek, kentsel belleği güçlendirmek ve kente değer katan kişi ile üretimleri desteklemek amacıyla oluşturulan kurullarda, farklı disiplinlerden uzmanlar yer alıyor. Bu yapı sayesinde kültür ve sanat alanındaki projeler daha geniş bir paydaş katılımıyla şekilleniyor. Sanatçılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları ve gönüllü kent paydaşları, kurullar aracılığıyla yerel yönetim süreçlerine katkı sunuyor. Böylece kültürel ve sosyal çalışmalar ortak akıl doğrultusunda planlanıyor.

MEDEKA ve TADEKA ile kentin kültür sanat politikalarında katılımcılık öne çıktı

MEDEKA bünyesinde 9 kurulda toplam 171 gönüllü yer alıyor. MEDEKA, Edebiyat, Turizm-Arkeoloji-Spor, Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Sinema, Kent Elçileri, Müzik ve Sahne Sanatları, Kent Tarihi Araştırmaları ve Kent Belleği ile Gastronomi kurullarıyla çalışmalar yürütüyor. TADEKA bünyesinde ise 8 kurulda toplam 91 gönüllü görev alıyor. TADEKA, Turizm ve Gastronomi, Plastik Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları, Sinema-Fotoğraf-Karikatür, Kent Tarihi Araştırmaları ve Kent Belleği, Edebiyat, Spor ile Felsefe ve Arkeoloji kurullarıyla faaliyet gösteriyor.

Kurulların çalışmaları kapsamında kentte, ulusal ve uluslararası festivaller, edebiyat ve sanat atölyeleri, ödül programları, sergiler, sempozyumlar ve sözlü tarih projeleri hayata geçiriliyor. Ayrıca sinema ve oluşturucu endüstriler alanında yürütülen projelerle kentin kültürel hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlanıyor. Model, gönüllülük temelli katılım mekanizmasını kurumsal bir yapıya dönüştürmesi bakımından yerel yönetimlerde dikkat çeken iyi uygulamalar arasında yer alıyor.

'MEDEKA ve TADEKA, sivil katılımı kurumsallaştırma amacıyla geliştirdiğimiz bir modeldir'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, MEDEKA ve TADEKA kurullarının, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi anlayışlarını güçlendirmek, kent politikalarının yalnızca idari kararlarla değil toplumsal ortak akılla şekillenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan özgün bir kent katılımı modeli olduğunu belirterek, 'Bu yapımızda kentimizde yaşayan sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerimiz, kültür üreticilerimiz ve gönüllü kent paydaşlarımız, yerel yönetim süreçlerimize doğrudan bizlerle beraber dahil olmaktadır. MEDEKA ve TADEKA, belediye ve vatandaş ilişkisinin tek yönlü bir hizmet anlayışından çıkarılarak kentin kültürel, sosyal ve oluşturucu potansiyelinin kolektif biçimde yönetilmesi amacıyla karar süreçlerinde sivil katılımı kurumsallaştırma amacıyla geliştirdiğimiz bir modeldir' dedi.

MEDEKA ve TADEKA'nın klasik danışma kurullarından farklı olarak proje üreten, politikalar öneren ve gönüllü kent aklı oluşturan aktif ve organik bir yapıya sahip olduğunu ve bünyesinde kültür ve sanatın farklı disiplinlerinden oluşan gönüllü kurulların yer aldığını kaydeden Akça, 'Bu kurullarımız, belediyemizin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetlerle üretilen katma değerler, kurullarımız aracılığıyla kentte ulusal ve uluslararası festivaller, edebiyat ve sanat atölyeleri, ödüller, sergiler, sempozyumlar ve yerel hafızayı güçlendirecek sözlü tarih çalışmalarının yanı sıra sinema ve oluşturucu endüstriler projelerinde de çok sayıda etkinliği hayata geçirmiştir ve bundan sonraki çalışma planımızda da bu modeller ve kurullar çalışmalarına devam edecektir' diye konuştu.

MEDEKA ve TADEKA modeli sayesinde Büyükşehir Belediyesinin yalnızca hizmet sunan değil, kültürel yönetimi kolaylaştıran, kent kimliğini ortak akılla inşa eden bir yapıya dönüştüğünü sözlerine ekleyen Akça, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu modeli, yerel yönetimlerde sürdürülebilir katılım mekanizmasının oluşturulması, gönüllülük temelli kent yönetişiminin kurumsallaştırılması ve kültür politikalarımızın da paydaşlarla birlikte üretilmesi nedeniyle gerçekten de ülkemizde örnek gösterilen yerel katılım uygulamalarından biri olarak da değerlendirilmektedir' ifadelerine yer verdi.