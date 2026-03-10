Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta yapımı süren Spor Park Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunarak projenin Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin yürüyüş ve koşu yollarından spor sahalarına kadar birçok fonksiyonla Tarsuslulara hizmet vereceği belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tarsus Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların sürdüğü alanı ziyaret eden Başkan Seçer, projedeki son durumu yerinde değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'a kazandırılacak olan proje, tamamlandığında kente önemli bir spor ve yaşam alanı sunacak.

'Spor Park Tarsus Yerleşkesi'ni Mayıs ayı sonuna kadar bitireceğiz'

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tarsus Yerleşkesi incelemelerinin ardından verdiği demeçte, 'Şehitlertepesi'nde bulunan 10 bin metrekarelik bir alanda bu çalışmayı yapıyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar da bitireceğiz. Bu Spor Park'ta vatandaşlarımızın talep ettiği bütün işlevler var. Yürüme alanları, koşu alanları, çocuklarımız için trafik park, açık spor alanları, tenis ve basketbol sahası gibi birçok fonksiyonu içeren bir spor tesisi olacak. Tarsuslulara hayırlı olsun' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor

Toplam 9 bin 968 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, farklı spor ve sosyal alanlar yer alacak. Parkta 370 kişilik tribün, jimnastik alanı, çocuk oyun alanı ile tenis ve basketbol sahaları bulunacak. Ayrıca trafik parkuru oyun alanı, yürüyüş alanı ve koşu yolu da parkın donatıları arasında yer alacak. Toplam 3 bin 280 metrekarelik yeşil alan ile desteklenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tarsus Yerleşkesi, spor alanları ve sosyal donatılarıyla Tarsus'ta yeni bir yaşam noktası olarak hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla, Mersin Büyükşehir'in kent genelinde sürdürdüğü spor ve yaşam alanı yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.