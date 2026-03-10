Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 bin 200 adet sentetik hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde bir şüpheli tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde ve işyerinde yapılan aramada 5 bin 240 adet sentetik hap ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.