Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, silahla tehdit ve basit yaralama' suçları başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma ve araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda şahıs gizlendiği yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.