Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bozyazı Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Zimem Defteri' etkinliğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olundu.

Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı döneminden günümüze uzanan yardımlaşma geleneği öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla bağış toplandı. Toplanan bağışlarla mahalledeki bazı bakkalların veresiye defterlerinde bulunan borçların bir kısmı ödendi. Böylece hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandı hem de öğrencilere paylaşma ve dayanışmanın önemi anlatıldı.

Osmanlı döneminde hayırsever kişilerin bakkallara giderek veresiye defterlerindeki borçları, borçlunun kim olduğunu sormadan ödemesiyle bilinen 'Zimem Defteri' geleneğinin yaşatılması amacıyla yapılan etkinlik, ilçede takdir topladı.