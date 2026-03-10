Mersin'in Anamur ilçesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı,'Kolay para teklif eden herkes fırsat değildir, bazen sadece bir tuzaktır. Geleceğinizi bir IBAN'a kiraya vermeyin'dedi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gençlere yönelik IBAN kullandırma ve bilişim yoluyla dolandırıcılık farkındalık konferansı düzenlendi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı gençlerin bilinçlendirilmesinin amaçlandığı programa İlçe Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, Yüksekokul Müdürü Dr. Bilge Kaan Ercan, Cumhuriyet Savcısı Zeynep Özdemir, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Bilişim suçları soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda son yıllarda özellikle gençleri hedef alan bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları hakkında bilgi verilerek, sosyal medya üzerinden yapılan 'kolay para kazanma' tekliflerinin çoğu zaman dolandırıcılık faaliyetlerinin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Etkinlikte yapılan bilgilendirmede, banka hesaplarının yalnızca bir numara olmadığı, her hesabın hukuki sorumluluğunun hesap sahibine ait olduğu vurgulandı. Bir kişinin dolandırıcılık eylemini bizzat gerçekleştirmemiş olsa bile banka hesabını kullandırmasının suça yardım etme kapsamında değerlendirilebileceği kaydedildi.

Program sonunda gençlere önemli mesajlar veren Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, dijital dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak 'Kolay para teklif eden herkes fırsat değildir, bazen sadece bir tuzaktır. Geleceğinizi bir IBAN'a kiraya vermeyin' diyerek uyarıda bulundu.