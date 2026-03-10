Mersin'in Mut ilçesinde gündüz saatlerinde yapılan zirai ilaçlama nedeniyle arıların toplu halde telef olduğu iddia edildi. Arıcılar, kovanların önünde yüzlerce ölü arı bulduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

İlçede kayısı ve çeşitli meyve bahçelerinde ilaçlama döneminin başlamasıyla birlikte bazı üreticilerin gündüz saatlerinde yaptığı ilaçlamanın arıları olumsuz etkilediği öne sürüldü. Arıcılar, ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise zirai ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı saatlerde, tercihen akşam karanlığında ya da sabahın erken saatlerinde yapılması ve arıcılara önceden bilgi verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış saatlerde yapılan ilaçlamaların arı popülasyonuna zarar verdiği, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu arada arı yetiştiricileri tarafından kaydedilen görüntülerde ise kovanların önünde çok sayıda ölü arının bulunduğu görüldü.

Zamansız ilaçlamadan zarar gördüğünü belirten arıcı İsmail Turhan, 'Bölgede yapılan zirai ilaçlama sonrası çok sayıda bal arımız telef oldu. Kovanlarımızın önünde yüzlerce arıyı hareketsiz halde bulduk. Yaşadığımız zarar büyük. Arılarımız sabah sağlıklıydı. İlaçlamadan sonra kovan önleri arı doldu. Bu sadece bal kaybı değil, sezonluk emeğimiz gitti' dedi.

Arı ölümlerinin hem bal üretimini hem de meyve ağaçlarının tozlaşmasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken üreticiler, konuyla ilgili inceleme yapılmasını ve oluşan zararlarının tespit edilmesini talep etti.