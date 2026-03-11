Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Oğuzlar Camii'nde çocuklar birlikte itar açtı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Cami imamı Muhammet Kanat öncülüğünde gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen etkinlikte mahalledeki çocuklar camide bir araya gelerek birlikte iftar yaptı.

Camide kurulan iftar sofrasında buluşan çocuklar, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma duygusunu hep birlikte yaşadı. İftar öncesinde yapılan duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte çocuklar oruçlarını açtı.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda çocukların mutluluğu ve camide oluşan birlik beraberlik görüntüleri dikkat çekti. Etkinliğin çocukların cami ile bağlarını güçlendirdiğini belirten İmam Muhammet Kanat, Ramazan ayının özellikle çocuklara manevi değerlerin aktarılması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Program sonunda çocuklarla sohbet edilerek Ramazan ayının önemi anlatıldı. Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği iftar buluşması, birlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu.