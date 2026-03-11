Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında kadınlar evlerinde çoraptan oyuncak üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor. Beşinci yılına giren proje kapsamında yaklaşık 50 mahallede 4 bin kadına ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde, Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, kadınların ev ortamında üretime katılmasını sağlıyor. 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen proje sayesinde evler üretim alanına dönüşürken, kadınlar da ekonomik kazanç elde ediyor.

Proje kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlara çoraptan oyuncak yapımı konusunda eğitim veriliyor. Dört hafta süren eğitimlerin ardından kadınlara üretim için gerekli malzemeler ücretsiz olarak temin ediliyor. Kadınlar evlerinde hazırladıkları oyuncakları kooperatife teslim ederken, emeklerinin karşılığını da alıyor.

Kooperatif atölyelerinde paketlenen oyuncaklar ise daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla çocuklara ulaştırılıyor.

4 bin kadına ulaşıldı

2021 yılında başlayan proje ile bugüne kadar yaklaşık 50 mahallede toplam 4 bin kadına ulaşıldı. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim sürecini tamamlayan mahalleler yeniden projeye dahil edilirken, daha önce projeye katılmamış mahallelerde de çalışmalar sürdürülüyor.

'Evimiz artık atölyemiz oldu'

Projeye katılan kadınlardan Songül Kemik, yaklaşık bir aydır oyuncak üretimi yaptığını belirterek, 'Hem evime katkıda bulunuyorum hem de çocuğumun harçlığını çıkarabiliyorum. Eskiden evimde sadece ev işleri yapıyordum, şimdi aynı evde üretim yapıp kazanç sağlıyorum. Evim artık benim atölyem' dedi.

Ferhan Eroğlu ise projeyle mahalle muhtarı aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, 'Ev işlerinden arta kalan zamanlarda oyuncak yapıyorum. İşe gidip çalışamadığımız için evde üretim yapabilmek çok iyi oldu. Hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyorum' diye konuştu.

Fatma Kaplan da proje sayesinde hem vakit geçirdiğini hem de gelir elde ettiğini dile getirerek, 'Önceden evde sıkılıyordum. Şimdi hem ev işlerimi yapıyorum hem de oyuncak üreterek para kazanıyorum. Üstelik çocukların mutlu olacağını bilmek beni daha da mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

'Bütün evler atölyeye dönüşsün istiyoruz'

Mersinden Kadın Kooperatifi ortağı ve proje yürütücüsü Gülten Çavuş, projenin temel amacının kadınların ev ortamında üretime katılmasını sağlamak olduğunu belirterek, 'Kadınların evdeki iş gücünü üretime dönüştürmesini hedefliyoruz. Bu sayede kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de özgüven kazanıyor. Bütün evlerin atölyeye dönüşmesini istiyoruz' dedi.