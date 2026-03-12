Mersin'in Tarsus ilçesinde Musa Bengi İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, yerel yönetimlerin işleyişini yerinde öğrenmek amacıyla Tarsus Belediyesini ziyaret etti.

Belediye meclis salonunda gerçekleşen programda öğrenciler hem belediyenin görevleri hakkında bilgi aldı hem de merak ettikleri soruları yöneltti. Program, öğrencilerin coşkuyla seslendirdiği İstiklal Marşı ile başladı. Çocukların güçlü ve uyumlu performansı salonda duygulu anlar yaşattı.

Marşın ardından öğrencilerle sohbet eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çocukların enerjisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ziyaret kapsamında öğrencilere belediyelerin şehir yaşamındaki rolü anlatıldı. Parklar, oyun alanları, temizlik çalışmaları ve sosyal yaşam alanları gibi belediyelerin yürüttüğü hizmetler örneklerle paylaşıldı. Günlük yaşamlarında kullandıkları parklar ve kent alanları üzerinden yerel yönetimlerin şehirdeki önemini daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, aynı zamanda merak ettikleri soruları da yöneltti.

Belediye başkanının görevlerine de değinen Başkan Boltaç, yerel yönetimlerin temel amacının kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, 'Bir belediye başkanının en önemli görevi, yaşadığı şehirde insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Parkların düzenlenmesi, çocukların güvenle oynayabileceği alanların oluşturulması, yolların yapılması ve temizlik hizmetleri bunun önemli bir parçasıdır' dedi.

Program boyunca öğrenciler, belediye başkanının nasıl seçildiğinden belediyenin hangi görevleri yürüttüğüne kadar birçok konuda sorular yöneltti. Bazı öğrencilerin ileride belediye başkanı olmak istediklerini söylemesi ise salonda gülümseten anlar yaşattı. Çocuklara tavsiyelerde de bulunan Boltaç, 'Hayatta hangi mesleği seçerseniz seçin, yaptığınız işi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise öğrencilerin Başkan Boltaç için hazırladığı akrostiş şiiri paylaşması oldu. Başkan Boltaç'ın isminin harfleriyle oluşturulan şiirde öğrenciler, Tarsus'a duydukları sevgiyi ve Başkan Boltaç'a yönelik düşüncelerini dile getirdi. Şiirin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Boltaç, 'Bu benim aldığım en anlamlı hediyelerden biri. Hepinizin emeğine sağlık. Bunu çerçeveletip odamın en güzel köşesinde saklayacağım' diye konuştu.

Program sırasında öğrenciler yalnızca sorular sormakla kalmadı, okul bahçelerindeki parkın onarılması ve oyun alanlarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini de dile getirdi. Başkan Boltaç, öğrencilerin talebini Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ileterek konunun değerlendirilmesini istedi.

Program kapsamında Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere gıda denetimleri hakkında bilgi verdi. Fırınlar, pastaneler ve okul kantinlerinde yapılan hijyen kontrolleri anlatılırken, alışveriş yaparken son tüketim tarihine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Samimi ve interaktif ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.