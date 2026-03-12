Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarını uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda KOBİ'lerin 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlaması ve küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan 'KOBİ'lerin Ticari Faaliyetlerini Geliştirmek Amacıyla Odalar Arasında Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri Kurulması Projesi' düzenlenen açılış toplantısıyla tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Eurochambers iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında desteklenen proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilirken sözleşme makamı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi görev yapıyor.

MTSO'nun başvuru sahibi olduğu proje; Adana Ticaret Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Belçika'dan VOKA Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülecek. Projenin açılış toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge de katıldı. Toplantıda projenin amacı, kapsamı, uygulanacak faaliyetler ve iş dünyasına sağlayacağı katkılar katılımcılarla paylaşıldı.

Proje kapsamında ortak kurumların bünyesinde 'Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri' kurulması planlanıyor. Bu merkezler aracılığıyla KOBİ'lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunularak işletmelerin 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir üretim ve ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği pazarlarındaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca yeşil alanda faaliyet gösteren firmaların eşleştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği'nden katılımcılarla birlikte ilerleyen süreçte B2B görüşmeler düzenlenmesi planlanıyor.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, dünyanın jeopolitik, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçtiğini belirterek, buna rağmen insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunun küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi. Bucuge, bu sorunun bireysel çabalarla değil güçlü uluslararası iş birlikleriyle yönetilebileceğini ifade ederek, yeşil dönüşüm çalışmalarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat süreciyle bu alanda önemli bir vizyon ortaya koyduğunu dile getiren Bucuge, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın da üyelerinin bu sürece uyum sağlaması ve küresel pazarlarda rekabet gücünü koruması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bucuge, proje kapsamında kurulacak merkezlerin KOBİ'lerin sürdürülebilir üretim ve ticaret kapasitelerini geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca proje ortakları da deneyimlerini paylaştı. Belçika'dan Flanders Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, şirketlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda aksiyon planları oluşturarak yeşil dönüşüm süreçlerini sistematik şekilde yürüttüklerini aktardı.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ise yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye, Bulgaristan ve Belçika'daki iş dünyasının birlikte hareket etmesinin doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte ve karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli katkı sağlayacağını ifade etti.