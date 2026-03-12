Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstiklâl Marşı’nın milletin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklâl Marşı’nın, milletin imanıyla emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, “İstiklâl Marşı, milletimizin tarihine, değerlerine ve azmine olan güvenin en özlü ifadesidir” dedi.

İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği dönemde Türkiye’nin zorlu bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini hatırlatan Yıldız, marşın ilk dizelerindeki “Korkma” hitabının milletin umudunu ve direncini yansıttığını ifade etti.

Yıldız, marşın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un, eseri kaleme alırken milletin duygu dünyasını derinden yansıttığını belirterek, “İstiklâl Marşı yalnızca bir şiir değil, milletimizin varlık ve özgürlük manifestosudur” ifadelerini kullandı.

İstiklâl Marşı’nın Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklâl Marşı, milletimizin imanını, özgürlük tutkusunu ve bağımsız yaşama kararlılığını yansıtan bir destandır. Bu marş, millî mücadele ruhunun en güçlü ifadesidir.”

Yıldız, açıklamasının sonunda İstiklâl Marşı’nı kaleme alan Mehmet Âkif Ersoy başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.