Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Anamur ilçesine bağlı Kaş Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölü ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.