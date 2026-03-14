Türk Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Halil Vural, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına dikkat çekerek, sağlık camiasının çözüm bekleyen sorunlarının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda büyük bir fedakârlık gösterdiğini vurgulayan Vural, tıbbiyelilerin de bu ruhun en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti. Vural, 14 Mart 1919’da işgale karşı gösterilen direnişin, tıbbiyelilerin vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de iki kule arasına asılan Türk bayrağının, milli mücadelenin ateşini yakan önemli sembollerden biri olduğunu hatırlatan Vural, bu duruşun cephede şehit olan kahramanlardan zor şartlar altında görev yapan hekimlere kadar uzanan büyük bir fedakârlık hikâyesi olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının yakın dönemde de büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirten Vural, Covid-19 salgınından deprem felaketlerine kadar sağlık çalışanlarının her zaman milletin yanında olduğunu ifade etti. Vural, “Milletimizin nerede bir feryadı yükselse sağlık çalışanlarımızı orada gördük. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları canlarını ortaya koyarak insanımıza hizmet etmeye devam etmiştir” dedi.

Sağlık çalışanlarının bugün ise yalnızca hak ettikleri çalışma koşullarının sağlanmasını talep ettiğini dile getiren Vural, ekonomik ve özlük hakları konusunda önemli düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Vural, sağlık çalışanlarının başlıca taleplerini şu şekilde sıraladı:

Ekonomik talepler

Tek kalem maaş politikasına geçilmesi

Taban ve teşvik ödemelerinin artırılması

Nöbet ücretlerinin emeğin karşılığını verecek şekilde düzenlenmesi

Yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması

Özlük haklarına ilişkin talepler

İş yükünün azaltılması

Sağlık çalışanı istihdamının artırılması

Eş durumu başta olmak üzere tayin süreçlerinin kolaylaştırılması

Üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmesi

Aile hekimliğinde uygulanan haksız cezaların kaldırılması

Sağlıkta şiddete karşı daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi

Yönetimde liyakat ve ehliyetin esas alınması

Sosyal haklara ilişkin talepler

Her hastaneye kreş yapılması

Dinlenme alanlarının insani koşullara kavuşturulması

Yemek ve benzeri hizmetlerin çalışanları memnun edecek seviyeye çıkarılması

Bu taleplerin karşılanmasının sağlık çalışanlarının tükenmişlikten kurtulması ve sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması için önemli olduğunu vurgulayan Vural, sağlık çalışanlarının hak ettikleri koşullara kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Vural açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Temennimiz; sorunlar yumağı içinde geçen son Tıp Bayramı’nı yaşamamız ve sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesidir. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakârca görev yapan tüm sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”