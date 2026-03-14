Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında denetimden kaçmaya çalışan sürücüye ağır ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde yaptığı kontrol sırasında bir sürücü, uygulamayı görünce aracını köprü üzerinde geri geri sürerek kaçmaya çalıştı. Tehlikeli manevrayı fark eden ekipler kısa sürede aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, köprü üzerinde geri manevra yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 140 bin lira idari para cezası uygulandı.