Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kent genelinde vektörle mücadele çalışmaları yılın 365 günü aralıksız sürdürülüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetleri, 134 araç ve 485 personel ile gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çevre ve insan sağlığına verdiği önemle hizmetlerini önceliklendiren Büyükşehir Belediyesi, yağışlı dönemin ardından özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor.

Sivrisineklerin durgun sularda üremesi nedeniyle, su birikintileri, foseptikler, rögarlar, kapaklar, menfezler, bodrumlar, dere yatakları ve yeşil alanlarda periyodik ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Yaz aylarında akşam saatlerinde sıcaklığın belirli bir derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte gece uçkun ilaçlama çalışmaları da devreye alınıyor. Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğü kapsamlı ilaçlama çalışmalarla, halk sağlığının korunması ve yaşam konforunun artırılması hedefleniyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görev yapan vektörle mücadele birim şefi Zeynep Gizem Uygun, il genelinde ilaçlama hizmetlerini 134 araç, 485 personel ile 365 gün aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, 'Yağmurlu bir dönemden geçtik. Havanın ısınmasıyla birlikte kışlak zamanda olan başta sivrisinekler olmak üzere, diğer haşerelerin ortaya çıkarabileceği sorunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Esas hedefimiz, üreme kaynağı noktalarının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mersin il genelinde belirlemiş olduğumuz 115 binin üzerinde kaynak noktasına düzenli olarak giderek gerekli uygulamaları yapıyoruz' dedi.

Sivrisineklerin durgun sularda ürediğini, yumurtalarını durgun suya bırakarak larva ve uçkun dönemine geçtiklerini anlatan Uygun, 'Yaz aylarında havaların akşam belli bir santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte de gece uçkun çalışmamızı başlatıyoruz. Özellikle yayla kesimlerindeki vatandaşlarımızdan bahçelerinde kovalarda su bırakmamaları, su birikintileri ve su atıklarına müsaade etmemelerini rica ediyoruz. Çöplerini ağzı bağlı ve kapalı bir şekilde atmaları konusunda bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Foseptikler, rögarlar, kapaklar, menfezler, bodrumlar, dere yatakları, yeşil aksamlar gibi bütün alanlarda ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 sahalardayız' diye konuştu.