Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde soğuk havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Karnelerini alan çocukların tatildeki ilk adreslerinden biri olan Tarsus Doğa Parkı'nı ilk haftada 12 bin kişi gezdi. Hayvanları yakından gözlemleyen çocuklar aynı zaman da aileleriyle de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum, ara tatil süresince yaşanan yoğunluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Mazlum'Ara tatil döneminin ilk haftasında, havaların soğuk olmasına rağmen yaklaşık 12 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yoğunluk bizim için yalnızca bir ziyaretçi artışı değil, aynı zamanda çocukların, ailelerin ve gençlerin, doğayla ve hayvanlarla etkileşimde bulunabildiği çok değerli bir süreci ifade ediyor' dedi.

'Ziyaretçilerimizin öğretici, güvenli ve keyifli bir gün geçirmelerini hedefliyoruz'

Çocukların yalnızca hayvanları görmekle kalmadığını vurgulayan Mazlum, 'Hayvanların beslenme süreçlerini, doğal yaşamlarını ve doğal hareketlerini gözlemleme fırsatı buluyorlar. Ekip olarak bu yoğun dönemde, hayvanlarımızın sağlık ve refahını en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin öğretici, güvenli ve keyifli bir gün geçirmelerini hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Hayvanların doğal yaşamlarına en yakın şartlarda yaşamaları için yapılan çalışmalara da değinen Mazlum, 'Yılanlar ve sürüngenlere, havuzlar ve dal parçalarıyla doğal ortamlar oluşturuyoruz. Ortam sıcaklığını, doğada olabilecekleri dengede ayarlıyoruz. Aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlarımız için de toprak alanlar, kazabilecekleri ve tırmanabilecekleri bölgeler hazırlıyoruz. Geyiklerimiz için gölgelenebilecekleri alanlar oluşturduk. Özellikle suyun doğadaki gibi taze olması bizim için çok önemli. Bunun için, yapay akarsularla hayvanların sürekli taze suya erişimini sağlıyoruz. Ayılarımız ve kazıcı hayvanlarımız için ise, kendi yuvalarını oluşturabilecekleri yerler mevcut' şeklinde konuştu.