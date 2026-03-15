Mersin'de son 10 günde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamalarında 678 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 10 günde geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve uygulamalarda 29 tabanca, 340 fişek, 14 av tüfeği ve 11 bıçak ele geçirildi. Saha çalışmaları ve istihbarat odaklı operasyonlar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 510 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 168 kişi olmak üzere toplam 678 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli ağır suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı bildirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 168 kişinin suçlarının ağırlıklı olarak asayiş, dolandırıcılık, bilişim suçları, hırsızlık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından oluştuğu ifade edildi. Toplam 222 farklı suç türünden işlem yapılan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

3 tabanca toprak altından çıkarıldı

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilin 29 tabancadan 3'ü toprağa gömülü olarak bulundu. Bir şüpheliye ait evin bahçesinde polis ekiplerince toprağa gömülü 3 tabanca ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.