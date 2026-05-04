Kayseri'de haklarında 'hırsızlık' suçundan 10 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan çalışmalarda, haklarında 'hırsızlık' suçundan 18 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (30), 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (29) ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (20) yakalandı. İşlemleri tamamlanan 3 şahıs cezaevine teslim edildi.