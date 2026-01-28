Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü eylem planlarını ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve TBB Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şengül Altan Arslan ile Feridun Ulutaş koordinasyonunda gerçekleşen 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları Deneyim Paylaşımı Toplantısı'na, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı katılım sağladı. İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdür Vekili Dr. Sinan Can, toplantıda kentin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü eylemleri, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini paylaştı. İklim Kanunu ile birlikte zorunlu hale gelen Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları (YİDEP) sürecine katkı sunmayı amaçlayan toplantı ile büyükşehir belediyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren önemli bir platform sağlanmış oldu.

Mersin'in deneyimleri ve paylaşımları TBB'de paylaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından, sürdürülebilirlik, iklim uyumu ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, izleme değerlendirme raporunun lansmanı ve Yeşil Şehir Eylem Planı gibi temalar, toplantıya katılan büyükşehir belediyelerinin temsilcileriyle paylaşıldı, görüş ve önerileri alındı. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi olarak, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlık süreçleri ve iyi uygulama örnekleri aktarılırken, Mersin'in iklim planlama sürecinde edindiği kurumsal deneyimler de katılımcılarla paylaşıldı. İklim değişikliğine yönelik geliştirilen stratejiler, veri altyapısı, SECAP izleme-değerlendirme raporu ve paydaş katılımına dayalı yaklaşım detaylandırıldığı toplantıda, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörle kurulan iş birliklerinin iklim eylemlerinin uygulanabilirliğini artırmadaki rolü vurgulanırken, 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hakkındaki hazırlık süreçleri de ele alındı.

SECAP İzleme ve Değerlendirme sürecinde öncü paylaşım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, SECAP İzleme ve Değerlendirme Süreci'ne ilişkin sunumunu TBB koordinasyonunda gerçekleştiren belediyelerden biri oldu. TBB ev sahipliğinde yapılan sunumda, Mersin'in izleme-değerlendirme yaklaşımı, kullanılan metodoloji ve mevcut ilerleme durumu ele alındı.

Sunumun ardından İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Şanlıurfa başta olmak üzere, farklı ölçek ve deneyime sahip belediyelerin görüş ve önerileri alınarak, sürecin geliştirilmesine yönelik önemli geri bildirimler elde edildi. Bu karşılıklı deneyim paylaşımı Mersin'in SECAP izleme sürecini TBB'nin gündemine alarak, diğer büyükşehir belediyelerinin görüş ve önerileri eşliğinde raporun güçlendirilmesine ve ulusal ölçekte iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine katkı sundu.

Yapılan paylaşımlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yalnızca kendi kentinde değil, Türkiye genelinde yerel yönetimler arasında iklim eylemi alanında öncü ve yol gösterici bir rol üstlendiğini ortaya koymaya katkı sundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları ile iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir bir gelecek için kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürdüğü de ifade edildi.