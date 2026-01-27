Mersin'in Erdemli ilçesinde otoyol şantiyesinde işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif A. idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçi servis minibüsü, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gelerek yan yatan araç içerisinde bulunan yaralıları kurtardı. Yaralılar, arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava şartları nedeniyle iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 1'i ağır 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.