Mersin'de bugün Anamur, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sonra akşam saatlerinde Bozyazı'da dolu etkili oldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından dolu yağışı bu kez Bozyazı ilçesinde etkisini gösterdi. İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, yollar ve bahçeleri beyaza bürüdü. Şiddetli dolu tarım alanlarına da zarar verdi. Özellikle muz ve çilek seraları başta olmak üzere birçok tarım arazisinin doludan etkilendiği öğrenildi. Akşam etkili olan yağış nedeniyle hasarın boyutunun gün ağarınca netlik kazanacağı belirtildi.

Bugün sabaha karşı önce Anamur ile Aydıncık, akşam üzeri Silifke ile Erdemli ilçelerinde dolu yağışı etkili olmuştu. Yağışlar nedeniyle tüm ilçelerde tarım müdürlüklerinin hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.