Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında 2 hortum çıktı, yağmur ve dolu yağışının başlamasıyla etkisini yitirdi. Erdemli ilçesinde hem dolu hem de kuvvetli yağış etkili olunca bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Mersin'in bir çok ilçesinde etkili oldu. Yağış öncesinde Silifke ilçesinden görülebilen Akdeniz'de kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta iki hortum birden çıktı. Çifte hortumu birçok vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre etkili olan hortum yağmur ve dolu yağmasının ardından etkisini yitirdi. Doluyu toplayan vatandaşların kardan adam yapması dikkat çekti.

Erdemli ilçesinde de kuvvetli yağış etkili oldu. Bir süre etkili olan yağmurun ardından dolu başladı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolunun ardından sağanak yağış devam etti. Yağış nedeniyle Koyuncu ve Alata mahallelerinde bazı yollar su altında kaldı. Araçlar yollardan güçlükle geçti.

Mersin genelinde ara ara yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.