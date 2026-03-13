12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen “Korkma Gençliğin Ruhu Burada” temalı bilgi yarışmasında Mersin’i temsil eden Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Yenişehir İlçe Birinciliği, Mersin İl Birinciliği ve Akdeniz Bölge Birinciliği basamaklarını başarıyla geçen Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye finalinde de üstün performans sergiledi.

Ela Yılmaz, Asaf Taşkıran, Yiğit Pelit ve Utku Kağan Kars’tan oluşan Mersin ekibi, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde elde ettikleri dereceyle Mersin’e büyük gurur yaşattı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci , Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un mirasını ve İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatmayı amaçlayan yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek , başarıda emeği geçen öğretmenlere ve destek veren velilere de teşekkür etti.