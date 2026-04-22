Mersin'de polis ve jandarma ekipleri ile güvenlik personeli eğitim-öğretim sürecinin huzur içinde devam etmesi için okullarda aktif olarak görev yapmaya başladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar sonrası kent genelinde olduğu gibi Silifke ilçesinde de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile okul aile birliklerince alınan güvenlik personeli ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda önlemlerini artırdı. Polis sorumluluk bölgesinde bulunan 36 okul için toplam 28 personel görevlendirildi. Aynı kampüs içerisinde birden fazla okulun yer alması nedeniyle görevli sayısı 28 olarak planlanırken, tüm okullarda güvenlik görevlisinin bulunduğu vurgulandı.

Öte yandan, jandarma sorumluluk sahasındaki 27 farklı noktada 23 ilkokul, 21 ortaokul ve 3 lisede olmak üzere toplam 27 sivil jandarma personeli görevlendirildi. Sivil olarak görev yapan ekiplerin, hem öğrencilerin güvenliğini sağlayacağı hem de çevrede oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceği ifade edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinden dolayı memnun olduklarını ifade eden öğrenci velileri, 'Uygulamadan çok memnunuz. Geç kalınan bir önlemdi. Şimdi alındığı için teşekkür ediyoruz. Keşke daha önceden böyle bir önlem alınsa ve çocuklarımız daha güvende olsaydı. Yine de bu durumdan memnunuz. İnşallah okullarımızda bir daha kötü bir olay yaşanmaz' dedi.

Ortaokula giden oğlunu almaya gelen velilerden Yıldırım Baydar ise, 'Okulumuzda güvenlik tedbirinin alınmasından dolayı memnunuz. Çocuklarımızın yararına olacağını düşünüyorum. Allah bu önlemi alanlardan razı olsun' diye konuştu.