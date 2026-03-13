Mersin Üniversitesi’nde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilen öğrencilere yönelik “Finansal Okuryazarlık Eğitimi” düzenlendi.

Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 10 Mart’ta Akdeniz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön ve İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alan öğrenciler katıldı.

İŞKUR Programları Anlatıldı

Programın ilk bölümünde İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön tarafından İŞKUR Gençlik Programı ve Ulusal Staj Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gön, İŞKUR Gençlik Programı’nın üniversite öğrencilerine yönelik doğrudan düzenlenen ve yalnızca devlet üniversiteleriyle yürütülen bir program olduğunu belirterek, noter kurasıyla belirlenen öğrencilerin kampüs faaliyetlerinde görev aldığını ifade etti.

Ulusal Staj Programı hakkında da bilgi veren Gön, başvuru şartları, başvuru süreci ve staj ilanlarının takibi konularına değindi. İŞKUR Gençlik Programı’nda yer almanın Ulusal Staj Programı’na başvurmaya engel olmadığını vurgulayan Gön, başvuruların 16 Mart’a kadar devam edeceğini söyledi.

Geleceği Planlamada Finansal Okuryazarlık

Programın devamında Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege tarafından öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

Konuşmasında kariyer planlamasında finansal bilincin önemine dikkat çeken Ege, finansal okuryazarlığın tanımı ve önemi hakkında bilgiler paylaştı. Eğitimde; kişisel bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları, enflasyonun etkileri, temel yatırım araçları ve finansal risk yönetimi gibi konular ele alındı.

Prof. Dr. Ege ayrıca yüksek getiri vaadiyle sunulan ve yasal denetimi bulunmayan platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“Öğrencilerimizin Yanındayız”

Ege, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın destekleriyle üniversitede sunulan akademik, sosyal ve mesleki imkânların öğrencilerin gelişimi için seferber edildiğini belirterek, amaçlarının öğrencilerin hem maddi hem de manevi açıdan hayatlarını planlayabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Eğitim, öğrencilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.