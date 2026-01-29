Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü' törenine katıldı. 2026 yılı Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Lily Tchumburidze'ye verildi. Ödülü, Başkan Seçer takdim etti.

Mersin Kültür Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen törende konuşan Başkan Seçer, Lily Tchumburidze'yi tebrik ederek, sanatçıların toplum üzerindeki dönüştürücü rolüne dikkat çekti. Seçer, 'Herkes görevinde başarılı olabilir ama bu başarıyla birlikte insan olarak da sevgi ve saygı kazanmak kolay değildir. Herkes belediye başkanı, milletvekili hatta cumhurbaşkanı olabilir ama sanatçı olmak kolay değil' dedi.

Laçin Akyol unutulmadı

Başkan Seçer, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren ve Tchumburidze'nin öğrencisi olan genç keman sanatçısı Laçin Akyol'u da anarak, 'Onu elim bir kaza sonucu kaybettik. Sevgiyle ve saygıyla anıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bu salonda Türkiye oturuyor'

Mersin'in kozmopolit yapısının büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Seçer, 'Bu salonda Türkiye oturuyor. Mersin Anadolu gibi. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Kentin belediye başkanı olarak gururla söylüyorum; Türkiye'de huzuru tahkim edeceksek, Türkiye'ye barış ve huzur getireceksek bunun başlatmanın yeri Mersin'dir' diye konuştu.

'Mersin'in değerlerini açığa çıkarmalıyız'

Kentteki potansiyelin görünür kılınması gerektiğini belirten Seçer, bu tür organizasyonların önemine işaret ederek, 'Bu potansiyeli sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önüne koymalıyız. Mersin'in değerlerini daha çok konuşmalı ve açığa çıkarmalıyız' dedi.

Kültür ve tarih vurgusu

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve tarih alanında yürüttüğü çalışmalara da değinen Seçer, Mersin Bellek Ofisinin sözlü tarih çalışmalarının kent hafızası açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti. MEDEKA ve TADEKA'nın kent yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Seçer, bu yapıları demokrasinin güçlenmesi açısından önemsediklerini kaydetti.

'Müzik insanı insan yapan en güçlü değerdir'

Ödül sahibi Lily Tchumburidze ise konuşmasında, ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu ifade ederek, 'Mersin benim için sadece bir şehir değil; sanatla, gençlerle ve umutla bağ kurduğum özel bir yer. Yaklaşık 30 yıldır öğrencilerime sadece müziği değil, müziğin kalpten kalbe geçen duygusunu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü müzik ve sanat insanı insan yapan en güçlü değerdir' şeklinde konuştu.

Tchumburidze, merhum öğrencisi Laçin Akyol'u da sevgi ve özlemle andı.

Tören ödül takdimiyle sona erdi

Törende ayrıca Ödül Kurulu Dönem Sözcüsü Ayferi Tuğcu konuşma yaparken, Başak Keskin tarafından Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü hakkında bilgi verildi. Tchumburidze'nin öğrencileri tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından Başkan Seçer, ödülü ve Mersin Kadın Kooperatifi tarafından üretilen el emeği iğne oyasını Tchumburidze'ye takdim etti.