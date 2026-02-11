ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "İyilik kanımızda var" kampanyası kapsamında, Mersin’de kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde ve ilçelerdeki 680 imam hatip derneğinin katılımıyla hayata geçirilen proje, Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kan bağışı etkinliği ile başladı. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kalıcı bir gönüllülük kültürü oluşturmayı hedefleyen kampanya çerçevesinde; Mersin genelinde kampanya devam edecek.

"Hedefimiz kan bağışını sürekli hale getirmek"

Kampanya hakkında açıklama yapan Mersin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan , Türk Kızılay’ı ile iş birliği içinde 81 ili kapsayan bir hareket başlattıklarını belirtti. Yıldızbakan , "Türk Kızılay’ı ile ortak bir çalışma çerçevesinde başlattığımız ve 'İyilik için bir adım at, iyilik kanımızda var' mottosuyla yola çıktığımız bu projede temel hedefimiz; kan bağışını bir günlük değil, sürekli ve sürdürülebilir hale getirmek ve bu alışkanlığı toplumumuza kazandırmaktır" dedi.

Her bağışçı için 3 fidan

Türkiye’nin en geniş sivil toplum ağını oluşturan camialarını, öğrencileri, velileri ve gönüllüleri Türk Kızılay’ı çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Yıldızbakan , organizasyonların 2026 yılı boyunca Türk Kızılay’ı Mersin Şubesi iş birliğiyle farklı lokasyonlarda devam edeceğini bildirdi.

Kampanyanın çevresel boyutuna da dikkat çeken Başkan Osman Yıldızbakan , "Kampanya kapsamında her bağışçımıza bir sertifika takdim edilecek ve Türk Kızılay’ı tarafından bağışçılarımızın adına üçer adet fidan dikilecektir. Böylece hem kan bağışı yaparak insan sağlığına hem de fidan dikimiyle doğaya katkıda bulunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.