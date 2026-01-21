Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine yönelik girişime ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayı sert bir dille kınadı.

Yıldız, açıklamasında Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, devletin bekasının ve aziz şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, bayrağa yönelik her saldırının yalnızca bir sembole değil, milletin ortak değerlerine yapıldığını ifade etti.

Nusaybin’de yaşanan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıldığına ve ay yıldızlı bayrağın gönderden indirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Yıldız, bu girişimin devletin egemenliğine ve milletin iradesine açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Asker ve polise yönelik her saldırının toplumun huzurunu ve birliğini hedef aldığını dile getiren Yıldız, provokasyon ve vandallık yoluyla sonuç alınamayacağını ifade etti. Milletin tarih boyunca bayrağına ve devletine sahip çıktığını vurguladı.

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği olarak söz konusu girişimi en sert şekilde lanetlediklerini belirten Yıldız, failler hakkında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılmasını talep ettiklerini söyledi.

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahipsiz olmadığını vurgulayan Yıldız, devletin olayla ilgili gerekeni yapacağına olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.