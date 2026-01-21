Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçeye bağlı 65 mahallede yürüttüğü asfalt ve yol çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 22 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan ekipler, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 57 kilometre sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Akdeniz Belediyesinin kendi asfalt şantiyesinde üretilen sıcak asfalt ve sathi kaplama malzemeleri, sahada etkin şekilde kullanılarak yolların daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlandı.

Yapılan çalışmalarla birlikte geçmişte yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan tarım arazilerine giden yollar konforlu hale getirildi. Böylece hem üreticiler hem de kırsal mahalle sakinleri daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânına kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kullanım sonucu zamanla zarar gören sokaklarda da asfalt yama çalışmaları gerçekleştirerek bozulmaların önüne geçti ve mevcut yolların ömrünü uzattı.

'Akdeniz'in her mahallesi bizim için eşit'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, hizmet anlayışlarında merkez ve kırsal ayrımı olmadığını vurguladı. Şener, 'Akdeniz'in 65 mahallesinin tamamı bizim için eşittir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, tarımsal üretimi destekleyen ve ulaşım güvenliğini artıran yol çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kendi şantiyemizde ürettiğimiz asfaltla hem kaliteyi artırıyor hem de kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Yazın tozdan, kışın çamurdan şikayet edilen yolları modern ve konforlu hale getirerek hem üreticilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz' dedi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım, asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmalarının önümüzdeki süreçte de ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.