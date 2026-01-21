Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, dünya genelinde düzenlenen 214 maraton arasında 31'inci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Artan uluslararası katılım, rekor dereceler ve organizasyon kalitesiyle maraton, Mersin'i spor turizmi alanında dünya vitrinine taşıdı.

Bu yıl, 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' sloganıyla gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu, sporculara sunduğu yüksek standartlar, güçlü organizasyon yapısı ve uluslararası katılım düzeyiyle, Mersin'in spor alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen maratona; Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtadan 34 ülkeden toplam 2 bin 97 sporcu katıldı. Geniş uluslararası katılım, Uluslararası Mersin Maratonu'nun her yıl artan küresel bilinirliğinin somut bir göstergesi oldu. Maratonun elit yarışlarında elde edilen dereceler de organizasyonun dünya çapındaki konumunu güçlendirdi. 42K Maratonunda Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2:07:14'lük derecesiyle parkur rekoru kırarken, Kadınlar Kategorisinde Kenya'dan Rebecca Sirwanei Tauni, 2:25:35'lik derecesiyle birinciliği elde etti.

Uluslararası takvimde hızla yükselen bir organizasyon

2024 yılında düzenlenen 203 maraton arasında 49. sırada iken, yüksek rekabet düzeyi, rekor performanslar ve organizasyon kalitesi sayesinde Uluslararası Mersin Maratonu, 2025 yılında dünya genelinde düzenlenen 214 maraton arasında 31. sıraya yükseldi. Bu başarı, maratonun kısa sürede kat ettiği gelişimi ve uluslararası takvimde hızla yükselen bir organizasyon haline geldiğini de açıkça ortaya koydu.

Hedef, Mersin'i spor, kültür ve uluslararası etkinliklerle dünya kentleri arasında daha görünür kılmak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'i spor, kültür ve uluslararası etkinliklerle dünya kentleri arasında daha görünür kılmayı hedeflediklerini vurgularken, Uluslararası Mersin Maratonu'nun, kentin spor turizmi potansiyeline önemli katkılar sunmaya devam edeceğini ifade etti.