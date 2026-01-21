Mersin'in geçmişine tanıklık eden isimleri bir araya getiren Mersin Bellek Ofisi, sözlü tarih çalışmalarıyla kentin kültürel mirasını kayıt altına alıyor. Bilimsel yöntemlerle yürütülen çalışmalar, Mersin'in hafızasını dijital ortamda koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını yaptığı sözlü tarih çalışmaları ile gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Mersin'in somut ve somut olmayan kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve geleceğe hazırlamayı amaçlayan Bellek Ofisi, kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürüttüğü sözlü tarih çalışmalarını bilimsel temellerde ele alıyor. Mersin'de yıllarını geçirmiş, kent tarihinin öznesi haline gelmiş ve kültürel mirasın canlı tanıklığını yapmış kişiler, profesyonel ekipman ve uzmanlar eşliğinde sözlü tarih çalışmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Bellek Ofisi, kültürel mirası kent kimliği ile bütünleştiriyor

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve medeniyetlerin mozaiğini bünyesinde taşıyan Mersin, yakın tarihi ile de önemini korurken, kültürel mirasını kent kimliği ile birleştiriyor. Kültürel mirasın sirayet ettiği her alanı nesiller boyu canlı tutmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bellek Ofisi aracılığıyla tarihe tanıklığı somut hale getiriyor. Mersin'in yakın dönem tarihine tanıklık eden isimlerin birinci ağızdan sunduğu bilgiler ve hatıralar kentin geçmişini belgeleyen gazete, dergi, fotoğraf, harita, efemera ve eski evraklar ile destekleniyor. Çeşitli materyalleri arşive kazandıran Bellek Ofisi, toplanan tüm belgeleri modern arşivcilik tekniklerine uygun şekilde koruyor ve kentin dijital hafızasını oluşturuyor. Kent kimliğini pekiştirmeyi, aidiyet duygusunu artırmayı ve kültürel mirası görünür kılmayı esas edinen tüm çalışmalar, tarihi kaynaklar ile bu şekilde güçlendiriliyor.

'Mersin Bellek Ofisi, kent mirasının araştırma süreçlerine dahil oluyor'

Mersin Bellek Ofisinin misyonu hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, kentin kadim tarihi ile bütünleşmiş her alanda çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Kentin sosyal ve kültürel ilişkilerinin yoğunluğuna değinen Akça, 'Mersin, gerçekten kendine has dokusu olan, belki örneklerine rastlamayacağımız çok kadim bir kent. Mersin Bellek Ofisi böyle kendine has özellikleri, hatıraları olan bu şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hatıralar somut ve somut olmayan kültürel mirasımız aslında. Somut objelerimiz, hatıralarımız, kartpostallarımız, mektuplarımız, tablolarımız bunların hepsi Mersin Bellek Ofisinin çalışma ve araştırma süreçlerine dahil oluyor. Mersin Bellek Ofisi tüm bu saydığım unsurları öncelikle araştıran, tasnif eden ve bunları uzun vadede dijitalleştirerek tüm kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışan bir ofis olarak doğdu' dedi.

'Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımızı Mersin kamuoyuna sunacağız'

Sözlü tarih çalışmaları ile gerçek ve doğru tarihi ilk elden belgelediklerini dile getiren Akça, tarihe tanıklık etmiş kişilerle oluşturulan ağın her geçen gün güçlendirildiğinin altını çizdi. Sözlü tarih çalışmalarını bilimsel yöntemlerle ele aldıklarını ifade eden Akça, 'Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mersin Bellek Ofisimiz, profesyonel video ve ses kayıtlarıyla Mersin'deki hayat hikayeleri eşliğinde ön görüşmeler yapıyor. Akabinde Mersin Bellek Ofisi binamızda kayıtlarımız tamamlanmış oluyor. Tüm bu kayıtları arkadaşlarımız dinleyerek deşifre ediyor ve metinlere dönüştürüyorlar. Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımız da Mersin kamuoyuna sunmuş olacağız' diye konuştu.