ORC Araştırma şirketi tarafından , Yerel yönetimlerde son iki yıllık hizmet memnuniyetinin değerlendirildiği araştırmada, Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde en başarılı 5 büyükşehir belediyesi arasında yer aldı.

ORC tarafından 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında 25 büyükşehirde toplam 9 bin 260 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 56,8’lik memnuniyet oranıyla listede 5’inci sırada yer buldu.

Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk sırasında yüzde 61,6 ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yer alırken, Erzurum, Aydın ve Konya büyükşehir belediyeleri de üst sıralarda kendine yer buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise ortaya koyduğu sosyal belediyecilik uygulamaları, altyapı yatırımları ve kırsal destek projeleriyle dikkat çekti.

“Halkın Memnuniyeti Önceliğimiz”

Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana şeffaf yönetim anlayışı, sosyal destek projeleri ve üreticiyi önceleyen politikalarıyla Mersin’de önemli çalışmalara imza attığı ifade edilirken; elde edilen memnuniyet oranının da bu çalışmaların bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar, kadın ve çocuk odaklı projeler, ulaşım ve altyapı yatırımları ile tarımsal destek programları, kent genelinde geniş kesimler tarafından olumlu karşılanıyor.

Mersin’de Hizmet Odaklı Yönetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin son iki yılda hayata geçirdiği projeler; kent estetiğinden kırsal kalkınmaya, sosyal politikalardan kültür-sanat faaliyetlerine kadar birçok alanda etkisini gösterdi.

Yapılan araştırma da, yerel yönetimlerde hizmet memnuniyetinin seçmen nezdindeki karşılığını ortaya koyarken, Mersin’in ilk 5'te yer alan tek CHP'li Büyükşehir Belediyesi olduğu dikkat çekti.