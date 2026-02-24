Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 Orman İşletme Müdürlüğünde, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla eş zamanlı ve kapsamlı önleme araması gerçekleştirildi.

Orman suçu ve suçla mücadelede etkinliği artırmak, koruma-kontrol faaliyetlerini güçlendirmek ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulama; Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Önen, işletme müdürleri, işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarının katılımıyla bölgenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütüldü.

Denetimler kapsamında orman emvali taşıyan araçlar durdurularak sevk pusulaları, nakliye belgeleri ile emval ve mesaha kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemelerde nakliye tezkeresinin süresinin geçtiği belirlenenler hakkında yasal işlem uygulanarak idari para cezası kesildi.

Yetkililer, ormanların korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.