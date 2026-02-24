Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen 'sürpriz kutusu' ve 'salavat köşesi' uygulamaları, çocukların teravih namazına ilgisini artırırken cami atmosferini adeta bayram yerine çevirdi.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Gercebahşiş Merkez Camiinde hayırseverlerin desteğiyle başlatılan uygulama kapsamında, çocuklara yönelik özel alanlar oluşturuldu. İmam Hatip Kasım Soymaz öncülüğünde hayata geçirilen projede, çocuklara Peygamber sevgisinin aşılandığı 'salavat köşesi' ile teravih sonrası heyecanla beklenen 'sürpriz kutusu' büyük ilgi gördü.

Teravih namazının ardından kutunun başına geçen miniklere; dijital kol saati, futbol topu, peluş oyuncak, çeşitli hediyeler ve hadis notları dağıtıldı. Çocuklar için hazırlanan paketlerde ayrıca meyve suyu, kek, hurma ve şekerlemeler de yer aldı.

'Evlatlarımız bizim için birer emanet'

Mahallede 5 yıldır görev yapan İmam Hatip Kasım Soymaz, amaçlarının çocukları cami ortamıyla buluşturmak olduğunu belirterek, 'Amacımız evlatlarımızı her türlü olumsuz odaktan muhafaza ederek, cami ikliminde erdemli bir nesil yetiştirmektir. Günümüzde çocuklarımızı bekleyen pek çok risk var. Onları caminin huzurlu ikliminde büyütmek en büyük gayemizdir' dedi.

Soymaz, çocuklara sadece hediye vermekle kalmadıklarını, ayet, hadis ve adab-ı muaşeret kurallarını içeren notlarla manevi farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mahalle kültürü Ramazan'da güçleniyor

Etkinlikler yalnızca çocuklarla sınırlı kalmadı. Her akşam teravih namazı sonrası cami önünde kurulan ikram alanında cemaate 20 çeşit sıcak içecek sunulurken, mahalle sakinlerinin evlerinde hazırladığı tatlı ve börekler de ikram edildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, çalışmanın takdire şayan olduğunu belirterek, 'Camilerimiz sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda nesillerin buluşma noktasıdır. Çocuk seslerinin camilerimizde yankılanması geleceğimiz adına umut vericidir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Anamur'un Malaklar Mahallesi'nde bulunan Malaklar Mahallesi Merkez Camiinde de benzer bir Ramazan coşkusu yaşandı. Cami İmam Hatibi Zarif Arslanhan tarafından süslenen camide, ibadet sonrası yapılan ikramlarla mahalle halkı bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte paylaştı.

Anamur'da camilerde yükselen çocuk sesleri ve teravih sonrası yaşanan ikram buluşmaları, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.