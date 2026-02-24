Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Rus uyruklu Nikolai Rybalko, Müslüman olmamasına rağmen Ramazan ayı boyunca her gün oruç tutarak mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

İslam kültürünü daha yakından tanımak ve oruç tutan vatandaşları daha iyi anlamak istediğini belirten Rybalko'nun bu yaklaşımı, Taşucu'nda kültürler arası dostluğun güzel bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık altı ay önce Taşucu'na gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Nikolai Rybalko, kısa sürede hem Türkçe öğrendi hem de mahalle esnafıyla güçlü bağlar kurdu. Üç ay gibi kısa bir sürede Türkçe konuşmaya başlayan Rybalko'nun samimi tavırları çevresinde sevgiyle karşılandı. İslam dinine ve özellikle oruç ibadetine ilgi duyduğunu ifade eden Rybalko, Ramazan ayı boyunca her gün oruç tuttuğunu söyledi. Manevi anlamda araştırmalar yaptığını kaydeden Rybalko, Taşucu'ndaki Reşadiye Camiine giderek Rusça'ya çevrilmiş Kur'an-ı Kerim temin etti.

Şimdilik Müslüman olmayı düşünmediğini dile getiren Rybalko, buna rağmen oruç tutmaya devam edeceğini belirtti. Türk kültürüne büyük ilgi duyduğunu ifade eden Rybalko, Türkçe şarkılar dinlediğini ve bazı şarkıları söyleyebildiğini de kaydetti.

'İslam kültürünü inceliyorum'

Oruç tuttuğunu ve İslam kültürünü öğrenmeye çalıştığını belirten Nikolai Rybalko, 'Oruç tutuyorum. İslam kültürünü inceliyorum. Ramazan ayının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Oruç tutan Türk halkına daha yakın olmak istiyorum. Bu benim ilk Ramazan ayım. Allah'ı çok seviyorum. Bu benim için iyi bir fırsat' ifadelerini kullandı.

Nikolai'yi 4-5 aydır tanıdıklarını belirten bölge esnaflarından Meryem Güneşer, 'Sürekli buraya gelir, video çeker. Bizimle beraber Türk kahvesi içer. Ramazan ayı girdiği günden beri oruç tutar. İftarını burada açar, çay içer sohbet ederiz' dedi. Nikolai ile çok güzel dostluklar kurduklarını belirten Adem Güneşer ise kısa sürede güçlü bir dostluk kurduklarını ifade ederek, 'Çok sıcakkanlı, Türk kültürüne ayak uyduran saygılı birisi. Ramazan ayı başladığından beri orucunu tutar, iftarını yapar. Biz onu sevdik o da bizi sevdi. Gelmediği gün ararız, müsaitse hemen gelir' diye konuştu.