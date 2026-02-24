Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, yamaç paraşütüyle gökyüzüyle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde uçuş yaparak hem korkularını aştı hem de unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde organize edilen etkinlik, Gelincik Tepesinde gerçekleştirildi. Farklı engel gruplarından çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde uçuş yaparak bulutlarla buluştu.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının heyecanına ortak olurken, iniş alanında yemek ve içecek ikramı yapıldı. Çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenirken, gün boyu süren konser programı da etkinliğe renk kattı.

'Amaç sosyalleşmelerini sağlamak'

Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, düzenledikleri sportif ve sanatsal faaliyetlerle özel gereksinimli çocukların sosyal hayata daha fazla katılımını hedeflediklerini belirtti. Hörlek, 'Engelliler Şube Müdürlüğü olarak çocuklarımızın sosyalleşmesini ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Sporun farklı bir alanı olan yamaç paraşütü ile çocuklarımızı tanıştırmak istedik. Farklı engel alanlarından çocuklarımızın bu etkinlikten yararlanmasını sağladık. Çocuklarımız bu işi büyük bir cesaretle yerine getirdi' dedi.

Yüzme, fitness ve farklı sportif faaliyetlerin de düzenli olarak sürdürüldüğünü kaydeden Hörlek, özel gereksinimli bireylerin bu hizmetlerden yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Çocuklar heyecanlarını paylaştı

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Ozan Doğan, ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu belirterek, 'Hiç korkmadım, çok eğlenceliydi. Yüzüme kalp yaptırdım, bugün parti yapacağım' dedi. Görme engelli Alperen Denizalp ise ilk başta korktuğunu ancak uçuş sırasında keyif aldığını ifade ederek, 'Üstüne gidince çok eğlendim. Yine olsa yine yaparım' diye konuştu.

13 yaşındaki Emine Feyza da rüzgarın etkisini hissetmenin çok güzel olduğunu belirterek, 'Güzelim Mersin'i seyrettim. Çok zevkliydi' ifadelerini kullandı.

Ailelerden teşekkür

Veliler de etkinliğin çocukların özgüven kazanmasına katkı sağladığını dile getirdi. Şerife Bakırlı, etkinliğin çocuklar için cesaret ve özgüven açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, belediye yetkililerine ve eğitmenlere teşekkür etti. Medine Doğan ise 'Şahsi imkanlarımızla böyle bir deneyimi yaşatamazdık. Bu imkanı sağladıkları için çok mutluyuz' dedi.

Etkinlik sonunda çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansırken, aileler benzer organizasyonların devam etmesini istedi.