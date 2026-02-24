Tarsus'ta, Tarsus Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile özel bir okul iş birliğinde yürütülen 'Her atık çöp değildir' projesi düzenlenen final programıyla tamamlandı. Yerel yönetim ve eğitim kurumlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına örnek oldu.

Proje kapsamında öğrencilere geri dönüştürülebilir atıkların doğru ayrıştırılması, iklim değişikliğinin etkileri ile su ve toprak kaynaklarının korunması konularında eğitimler verildi. Süreç içerisinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında 'Her atık çöp değildir' temalı resim yarışmaları düzenlenirken, geri dönüştürülebilir atık toplama yarışması da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin aktif katılımıyla önemli miktarda geri dönüştürülebilir atık toplanırken, çevre farkındalığının artırılması hedeflendi. Eğitim ve uygulama süreçlerinin birlikte yürütüldüğü projede, çevre duyarlılığının kalıcı davranışa dönüşmesi amaçlandı.

Final programı Tarsus Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı resimler sergilenirken, geri dönüştürülebilir atıklardan yapılan enstrümanlarla mini konser düzenlendi. Çocuk korosunun seslendirdiği şarkılar salona renk kattı. Geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanan kıyafetler ise mini defile ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

'Hayat paylaşınca güzel'

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, öğrencilerle kurduğu samimi diyalogla dikkat çekti. Boltaç, 'Hayat paylaşınca güzel. Bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Bugün burada sizlerle olduğum için çok mutluyum' dedi.

Akademik başarının yanında ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapan Boltaç, çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesinin uzun vadeli şehir vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

'Tarsus Belediyesi çocuklarımızın evidir'

Çocuklardan gelen talepleri önemsediklerini belirten Boltaç, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde çocukların talebi üzerine yapılan parkı anlatarak, 'O mahallede yaşayan çocuğun ihtiyacını en iyi yine o çocuk bilir. Bir söz verdik ve yerine getirdik' diye konuştu.

Çocukların yönetime katılımının önemine değinen Boltaç, 'Tarsus Belediyesi çocuklarımızın evidir. Her çocuğun kendini ait hissettiği bir şehir için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, katılımcılara sertifika takdim edildi. Proje ile yerelden başlayan çevre bilincinin küresel ölçekte anlam taşıdığı mesajı verildi.