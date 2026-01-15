Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil ibadethane temizlik ekibi, son teknoloji temizlik ekipmanlarıyla cami, mescit, kilise, cemevi, türbe ve ziyaret alanlarında düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ibadethanelerin hem iç bölümleri hem de ortak kullanım alanlarında kapsamlı hijyen uygulamaları yaparak vatandaşların sağlığını önceleyen bir hizmet sunuyor.

Planlı ve programlı bir çalışma takvimi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren mobil ekipler, Akdeniz ilçesi genelinde bulunan 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cemevi ile çok sayıda türbe ve ziyaret alanında günlük olarak temizlik hizmeti veriyor. Çalışmalar kapsamında halılar süpürülüp yıkanırken, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları titizlikle temizleniyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ibadethanelerin toplumun ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, 'Farklı inançlara ait tüm ibadet alanlarında eşit ve düzenli hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için temizlik hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek' dedi.

Belediye tarafından düzenli olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının, özellikle yoğun kullanılan ibadethanelerde hijyen standartlarını yükselttiği ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığı bildirildi.