Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Yektane Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş birliğinde düzenlenen Hamurkâr Kursu’nun kapanış programına katıldı.

Düzenlenen programda; İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Programda kursiyerlerle yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, mesleki ve teknik eğitimin istihdama doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak kamu–özel sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Özdemirci, bu tür kursların bireylerin mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş gücü piyasasına nitelikli eleman kazandırdığını ifade etti.

Özdemirci, Hamurkâr Kursu’nun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, benzer iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.