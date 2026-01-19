Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, öğrencileri müze ve ören yerlerini ziyaret etmeye davet etti. Doğanay, kültürel mirasın yerinde görülmesinin gençlerin tarih, kültür ve aidiyet bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Mersin’in binlerce yıllık geçmişe sahip önemli bir kültür kenti olduğunu belirten Doğanay, kent genelinde yer alan müzeler ve ören yerlerinin adeta “açık hava sınıfı” niteliğinde olduğunu ifade etti. Öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri sahada görerek pekiştirmesinin kalıcı öğrenme açısından büyük katkı sağladığını söyledi.

Doğanay açıklamasında, “Gençlerimizin yaşadıkları kentin tarihini tanımalarını çok önemsiyoruz. Mersin, antik kentleri, müzeleri ve kültürel zenginliğiyle büyük bir mirasa sahip. Tüm öğrencilerimizi öğretmenleriyle birlikte müze ve ören yerlerimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak okullarla iş birliği içinde kültürel farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirten Doğanay, bu ziyaretlerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine de önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.