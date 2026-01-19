Mersin'de gittiği hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde görevli polis memuru Bekir Şimşek, dün Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye geldi. Erdemli Devlet Hastanesi'nde muayene olduğu sırada kalp krizi nedeniyle fenalaşan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Şimşek için bugün Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrasında Şimşek'in naaşı Türbe Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şimşek'in naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, diğer protokol üyeleri, il ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli ile Şimşek'in ailesi ve yakınları katıldı.