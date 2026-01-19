AK Parti Mersin Merkez İlçe Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2026 Cuma günü yapılan olağanüstü oturumunda alınan ve ilçedeki birçok tarım merkezinin “kırsal mahalle (köy)” statüsünden çıkarılmasını öngören karara sert tepki gösterdi.

Çokkeser, Arslanköy, Soğucak, Bekiralanı, Güzelyayla, Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Darısekisi, Yeniköy ve Değirmendere başta olmak üzere Toroslar’ın neredeyse tüm tarımsal merkezlerini kapsayan kararın Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesinin, ilçede büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

AK Parti Hükümeti tarafından tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşların haklarını korumak amacıyla çıkarılan ve 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğini hatırlatan Çokkeser, yönetmeliğin yerel meclislere açık ve net kriterler sunduğunu vurguladı.

Bu kriterler arasında; yerleşimin kırsal niteliğini sürdürüp sürdürmediği, şehir merkezine uzaklık ve ulaşım durumu, belediye hizmetlerine erişim imkânları, yapılaşmanın kırsal özelliği, imar durumu ve tarım-hayvancılığın temel geçim kaynağı olması gibi hususların bulunduğunu ifade eden Çokkeser, CHP’li Toroslar Belediyesi’nin bu kriterleri yok saydığını savundu.

“CHP’li Toroslar Belediye Başkanı, yalnızca tamamlanan ya da planlanan imar çalışmalarını gerekçe göstererek 10 kırsal mahallemizi statü dışı bırakmıştır” diyen Çokkeser, bunun yönetmeliğin açık hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamasında CHP’li belediye yönetiminin AK Parti iktidarına yönelik “mesnetsiz suçlamalarda” bulunduğunu da dile getiren Çokkeser, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kırsalda yaşayan vatandaşların kandırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Alınan kararın kırsal yaşamı zorlaştıracağını, üretici aileleri göçe zorlayacağını ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Çokkeser, “Kırsal mahalle niteliğini açıkça taşıyan bu yerleşimlerin statüsünün korunması hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluktur” dedi.

AK Partili Belediye Meclis Üyelerinin yoğun itirazlarına, uyarılarına ve komisyona eklenen muhalefet şerhlerine rağmen kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Çokkeser, söz konusu mahallelerin fiilen ve hukuken kırsal mahalle özelliği taşıdığını ifade etti.

Ferdi Çokkeser, yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üreticimizin ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hakkının korunması elzemdir” dedi.+