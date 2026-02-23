Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Gülcan Kış’ın Aydıncık Yat Limanı projesine yönelik “peşkeş çekiliyor” iddiasına sert sözlerle yanıt verdi. Kıratlı, projenin ilçenin turizm potansiyeline katkı sunacağını belirterek, eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Kıratlı, yazılı açıklamasında CHP’li Kış’a yüklenerek, “Aydıncık’tan bihaber milletvekili, ilçeye kazandırılan yatırımları görmezden geliyor. Mersin’e bir hizmetiniz yok, bari yapılanı eleştirmeyin. Aydıncık’ın gelişmekte olan turizm potansiyeline engel olmayın” ifadelerini kullandı.

“Aydıncık İçin Yaptıklarımız Ortada”

Kıratlı, AK Parti hükümetleri döneminde Aydıncık’ta birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirterek, eğitimden ulaşıma, tarımdan sosyal donatı alanlarına kadar pek çok projenin tamamlandığını kaydetti.

Eğitim alanında Meslek Yüksekokulu ile ilk ve orta dereceli okulların yapıldığını, tarımda gölet ve dere ıslah çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Kıratlı; ulaşımda D-400 Karayolu ve Aydıncık-Gülnar yolunun yenilendiğini, mahallelerde 250 bin metrekare parke kilit taşı döşendiğini aktardı.

Ayrıca kapalı semt pazarı, açık hava düğün salonu ve tören alanı, kültür merkezi ile yeni belediye hizmet binasının ilçeye kazandırıldığını vurgulayan Kıratlı, “AK Parti olarak yaptıklarımız ortada. Siz ne yaptınız?” diye sordu.

“Kumkuyu-Alanya Arasında Tek Yat Limanı”

Yaklaşık 290 kilometrelik sahil bandında inşa edilen tek yat limanının Aydıncık’ta olduğunu belirten Kıratlı, projenin yerel istihdamı artıracağını ve ilçeye ekonomik canlılık kazandıracağını savundu.

Aydıncık Belediye Başkanı’nın da daha önce projeye destek verdiğini ve ilgili kurumlara teşekkür ettiğini hatırlatan Kıratlı, “Ne oldu da önce teşekkür edip sonra eleştirmeye başlandı? Belediyeye eleştiri talimatı mı verildi?” ifadelerini kullandı.

“Halk Hizmet Bekliyor”

Kıratlı, açıklamasının devamında ilçede içme suyu, kanalizasyon ve altyapı sorunlarının sürdüğünü belirterek, CHP’li belediyelerin bu alanlara odaklanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce yaptığı açıklamaya da atıfta bulunan Kıratlı, “CHP zihniyeti kendisini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Aydıncık halkının gelişim ve büyümeden yana olduğunu savunan Kıratlı, yat limanı projesinin her kesim tarafından desteklendiğini öne sürerek, eleştirilerin ilçede üzüntü yarattığını dile getirdi.